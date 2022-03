Frasi sulla festa del papà: tutte quelle che dovresti assolutamente dedicare

Il 19 marzo si festeggia la festa del papà, una ricorrenza fondamentale ed importantissima, insita da tempo immemore nella nostra tradizione. Scopriamo, insieme, tutte le frasi sulla festa del papà più significative ed importanti di sempre. Siete pronti?

Festa del papà: com’è nata questa ricorrenza?

In Italia, la festa del papà cade il 19 marzo perché, secondo la credenza popolare e religiosa, è il giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Il culto del santo era già in voga nell’Alto Medioevo ma, a partire dal Trecento, si iniziò a celebrare il 19 marzo anche in Occidente.

Precisamente, nel 1479, fu papa Sisto IV a inserire la festività nel calendario romano. Nel 1871, Invece, il cattolicesimo lo proclamò definitivamente protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale, considerando San Giuseppe una figura paterna positiva, esempio indiscusso di bontà, pazienza e provvidenza.

Frasi sulla festa del papà

“Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”. (Fëdor Dostoevskij)

“Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto”. (Pam Brown)

“Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita”. (Ama H. Vanniarachchy)

“Un cuore di padre è il capolavoro della natura”. (Antoine François Prévost)

“Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando”. (Charles Wadsworth)

“A te, padre mio, auguro in questo giorno tanta felicità. Ora sei vecchio, con le rughe, i capelli bianchi, il bastone: tutto questo fa di te una persona speciale perché ha lottato, sofferto per noi tuoi figli, tutto per darci una vita migliore”. (Rosa Ramirez)

“Parlo, parlo, parlo e parlo, e ancora non ho insegnato alla gente in 50 anni quello che mio padre ha insegnato a me con l’esempio in una sola settimana”. (Mario Cuomo)

“Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza”. (Umberto Eco)

“Mio padre, il più bel libro che mi fu prestato dalla vita. E certi libri sono un tesoro inestimabile, un’edizione straordinaria. Sapeva leggere nei cuori degli uomini e annotava tutto dentro i suoi occhi, portando con sé il racconto di ogni persona che aveva letto nell’anima”. (MaryRosa Amico)

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. (Gabriel Garcia Marquez)