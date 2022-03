Peaky Blinders: Netflix rivela la data d’uscita dell’ultima stagione

Una notizia che milioni di fan stavano aspettando con impazienza da tempo immemore e che Netflix ha reso nota nel giro di un paio d’ore. Infatti, dopo e mesi di attesa, il colosso dello streaming ha finalmente annunciato la data d’uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, la serie creata da Steven Knight, divenuta ormai un successo mondiale.

Ambientata nella Birmingham del primo dopoguerra, Peaky Blinders racconta la scalata al potere degli Shelby, una famiglia di gangster criminali che detiene il controllo del quartiere di Small Heath. Una scalata al potere che, come abbiamo avuto di modo di vedere in precedenza, è culminata con l’elezione al Parlamento inglese del capo famiglia Thomas Shelby. Nell’ultima stagione Tommy, dopo il crollo di Wall Street del ’29 che ha provocato grosse perdite finanziare al patrimonio familiare, si preparava a fronteggiare la minaccia fascismo che stava prendendo piede in Inghilterra, e che ha avuto come leader la figura realmente esistita di Oswald Mosley, capo del partito. Resta quindi da vedere come continuerà d’ora in avanti la narrazione.

Nel frattempo il gangster-drama è attualmente disponibile solo in UK, dove va in onda sulla BBC, la rete originaria di produzione. Nel Regno Unito, la serie ha debuttato il 27 Febbraio; mentre ancora era ignoto il giorno in cui la serie sarebbe approdata su Netflix, il quale si occupa invece della distribuzione del prodotto a livello globale.

Ad oggi, la data di rilascio non è più un mistero. Si può quindi segnare sul calendario che la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders debutterà su Netflix il 10 Giugno 2022.

Lo ha annunciato l’account ufficiale di Netflix Italia con il seguente messaggio: “Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 GIUGNO.”

Una sesta stagione che si presenta, almeno da quanto si è potuto vedere dal trailer ufficiale, ancora più dark e angosciante delle precedenti e che dovrà sopperire un’enorme mancanza: quella di Helen McCrory. L’attrice, scomparsa il 16 aprile 2021, era l’interprete dell’amatissimo personaggio di Polly Grey. Un’assenza, la sua, che continuerà a bruciare per nel corso degli ultimi episodi finali di Peaky Blinders.

Non resta che aspettare il 10 Giugno per vedere come si concluderanno le vicende della saga degli Shelby, una famiglia di gangster che è già entrata dritto nella storia della televisione.