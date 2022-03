Anticipazioni Isola dei Famosi, ecco i primi concorrenti ufficiali

Anticipazioni Isola dei Famosi. Siamo agli sgoccioli della prima puntata dell’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasy. Siamo in grado di dirvi i primi concorrenti ufficiali del programma.

Ed ecco Guendalina Tavassi, un ritorno per lei nel programma si è rimessa in gioco insieme al fratello Edoardo. I due, da sempre legatissimi, faranno della loro complicità un vantaggio da poter uscire indenni dalle situazioni più difficili che un programma come l’Isola dei Famosi può portare.

Di sicuro saranno una spina nel fianco per tutti i concorrenti di questa edizione.

Gli altri due concorrenti saranno Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due saranno i primi a naufragare a Cayo Cochinos. I due sono una coppia imprevedibile e conoscono perfettamente le dinamiche d’avventura che governano l’Isola. Lory del Santo, infatti, già ha trionfato in una delle vecchie edizioni del programma, mentre sempre insieme hanno partecipato in passato ad un altro reality show. Una coppia esplosiva e piena di colpi di scena.

Ultima chicca, chi sarà l’inviato che farà da spalla ad Ilary Blasy? Anche qui la produzione ha voluto tornare indietro. Infatti, ci sarà lo storico inviato Alvin pronto a seguire le avventure dei naufraghi.

Alvin ha riscoperto questo ruolo nel 2015, 2016 e nel 2019. Simpatia, amore e tenacia fanno parte del conduttore che ha saputo sempre conquistarsi la fiducia di tutti.

Non ci resta che sbarcare sull’Isola e noi saremo pronti a darvi nuove anticipazioni. Appuntamento lunedì 21 marzo, su Canale 5, in prima serata!