Liceo Galilei, nasce un centro di ascolto dedicato a Carolina Picchio

di Anna Del Prete

CENTRO DI ASCOLTO GALILEI – Martedì 14 novembre è stato inaugurato un centro di ascolto per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Si tratta del centro di ascolto istituito nel liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo, dove ha partecipato Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Usr (ufficio scolastico regionale). Lo sportello è dedicato a Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo morta suicida nel 2013.

La storia di Carolina Picchio

Carolina era una 14enne vittima di bullismo, che decise di togliersi la vita dopo la diffusione di un video che la ritraeva in atteggiamenti sessuali. Nel gennaio del 2013 si lanciò dalla finestra della sua abitazione a Novara. Riconosciuta come vittima di bullismo e cyberbullismo la sua storia è diventata simbolo della lotta contro il fenomeno, ancora oggi diffuso.

Centro di ascolto al liceo Galieli: gli obiettivi

Il centro di ascolto è già attivo ed è finalizzato alla prevenzione, informazione, sostegno, consulenza e orientamento in itinere a favore degli studenti, docenti e dei genitori. Il direttore generale dell’Usr Giuseppe Pierro ha sottolineato l’importanza dello sportello e la decisone di dedicarlo a Carolina: “E’ importante che in ogni scuola esistano spazi di ascolto come questo che abbiamo deciso di intitolare a Carolina Picchio, giovane vittima di cyberbullismo nel 2013”.

La preside del liceo Galilei, Chiara Di Prima inoltre sottolinea: “Un sevizio, non uno spazio che costituisce un qualificato supporto agli studenti nella gestione delle criticità relazionali e delle problematiche tipiche dell’età adolescenziale”.

Presente all’inaugurazione anche Paolo Picchio, il padre di Carolina.

Fonte: Palermo Today

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lotta al bullismo: la Polizia di Stato in tour nelle scuole