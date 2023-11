Oroscopo Branko giovedì 16 Novembre 2023: Capricorno ambizioso

Cari Toro, è il momento di guardare lontano, ora potete iniziare a pianificare e vedere oltre i problemi che vi stanno affliggendo. Sicuramente vi servirà più tempo per risolvere eventuali problemi, ma ci riuscirete!

Cari Gemelli, potreste subire gli ultimi strascichi dei movimenti di alcuni pianeti, attenti in particolare alle articolazioni e a fastidi da non sottovalutare.

In arrivo buone notizie riguardo la carriera, le stelle favoriranno le collaborazioni professionali, i contatti e le relazioni. I più ambiziosi dovrebbero sfruttare questo cielo propizio per farsi notare.

Amici del Leone, la creatività è molto stimolata in questo periodo, lasciate emergere quella vena artistica che avete soffocato per troppo tempo.

Vergine

Possibili tensioni in famiglia, soprattutto con il partner o i figli adolescenti. Non è facile ma bisogna mantenere la calma, muoversi in un mese caratterizzato da parecchie dispute.