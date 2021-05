Tutte le partite della Ligue 1 si giocheranno domani alla stessa ora per decretare i verdetti. Il Lille ha il proprio destino tra le mani

Domani sera andrà in scena l’ultima giornata di Ligue 1. Tutte e dieci le partite si giocheranno in contemporanea a partire dalle ore 21 e saranno disponibili su DAZN per gli abbonati

Il Lille di Galtier gioca in casa dell’Angers ed ha dalla sua parte un vantaggio di classifica di un punto rispetto alla diretta inseguitrice PSG. Alla capolista servirà una vittoria per assicurarsi il tanto agognato titolo ma un eventuale passo falso rappresenterebbe un’autentica manna dal cielo per il Paris Saint German. La squadra allenata da Mauricio Pochettino calcherà l’ostico campo del Brest ma non avrà vita facile poiché gli avversari sono in piena lotta salvezza e venderanno cara la pelle.

Con Dijon e Nimes già matematicamente retrocesse, l’unica squadra a lottare per rimanere aggrappata alla Ligue 1 è il Nantes. I Canarini se la vedranno contro il Montpellier che ha già detto addio ai sogni europei e giocherà quindi privo di obbiettivi concreti. Oltre al Brest le altre due compagini che lotteranno per restare in categoria sono il Lorient e lo Strasburgo che si scontreranno proprio nel capoluogo dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena.