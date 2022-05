LIVE – Sorteggio Roland Garros 2022: il tabellone maschile e femminile

Il secondo Slam della stagione per il tennis è alle porte: l’edizione 2022 del Roland Garros sta per prendere il via in Francia. Riparte la caccia al trono di Novak Djokovic, vincitore in 5 set nello scorso anno contro il greco Tsitsipas. Si comincia da domenica 22 maggio con la finale prevista per il prossimo 5 giugno.

Il serbo sarà la testa di serie numero 1 ma i rivali sono pronti a strappargli la corona: dal rientrante Medvedev all’eterno rivale Nadal fino alla non-più sorpresa Alcaraz più Tsitsipas-Zverev. Mancherà invece Matteo Berrettini, recuperato dall’operazione alla mano destra ma rientrerà direttamente quando si inizierà a giocare su erba a giugno.

Gli italiani al via

Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri: sono questi i 6 italiani presenti ai nastri di partenza del tabellone principale del Roland Garros 2022. I primi due rientrano tra le 32 teste di serie del torneo. Alle qualificazioni c’è stata l’eliminazione al turno decisivo per Agamenone (che spera in un ripescaggio come lucky-loser), Nardi e Giannessi.

Nel tabellone femminile gli occhi sono puntati su Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Nessuna azzurra è riuscita ad ampliare il roster italiano provenendo dalle qualificazioni.

Storia ed albo d’oro

L’Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros, è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, tenendosi da metà maggio all’inizio di giugno a Parigi in Francia. Fondato nel 1891, nell’Albo d’Oro c’è Rafael Nadal in testa con 13 successi, seguito da Borg con 6 e Cochet con 4 a completare il podio.

Il sorteggio in diretta

Zon.it vi fornirà in diretta gli aggiornamenti in tempo reale del sorteggio per il tabellone principale maschile e femminile del Roland Garros 2022.

19:51 – Ecco anche la disposizione nel campo femminile. Non ci resta che attendere l’inizio del Roland Garros!

Le tableau femmes à Roland-Garros pic.twitter.com/szi41wDnmH — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 19, 2022

19:44 – Sorteggio concluso: la cerimonia si concluderà non appena sarà confermato il tabellone femminile.

19:41 – In completamento anche il tabellone femminile, questa gli accoppiamenti al primo turno per le azzurre: Giorgi (testa di serie numero 28) contro la cinese Zhang, Paolini con Begu, Trevisan affronterà Dart ed infine Bronzetti contro la testa di serie Ostapenko.

19:37 – Ecco il tabellone principale maschile del Roland Garros.

19:34 – Importante la proiezione dei quarti di finale: Djokovic contro Nadal in quella che sarebbe una finale anticipata e dallo stesso lato Zverev-Alcaraz. Invece nella parte bassa c’è Rublev (dal lato di Sinner) con Medvedev e Tsitsipas con Ruud.

19:27 – Concluso il sorteggio del tabellone principale maschile. Per gli italiani 4 su 6 conoscono il proprio avversario: Sinner e Zeppieri dovranno ancora attendere prima di conoscere il proprio rivale. A breve il riepilogo completo.

19:22 – Ecco anche Lorenzo Sonego, l’ultimo tra le 32 teste di serie: sfiderà il tedesco Gojowczyk.

19:19 – Jannik Sinner sarà testa di serie numero 11: affronterà un qualificato, il cui nome verrà fuori nella giornata di venerdì.

19:17 – Durissimo sorteggio per Lorenzo Musetti: se la vedrà con Tsitsipas al 1° turno.

19:15 – Inizia la cerimonia per il sorteggio del Roland Garros 2022. Questi i primi turni di alcuni degli italiani in campo maschile: Fognini contro l’australiano Popyrin mentre Cecchinato se la vedrà con Andujar.