Liverpool-Milan, le probabili formazioni del match

Ad Anfield Road si sfidano 13 Champions League, cornice da sogno per il ritorno del Milan a casa sua

Dopo un digiuno lungo 7 anni, il Milan torna a casa e lo fa con una sfida da sogno: ad Anfield Road il Diavolo sfida il Liverpool con 13 Champions League tra le due società a fare da cornice alla partita.

QUI LIVERPOOL – In dubbio Firmino, Klopp aspetterà fino all’ultimo minuto per risolvere il dubbio tra il brasiliano e Diogo Jota. Per il resto spazio ai titolarissimi con Keita-Henderson-Fabinho in mediana

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un fastidio in rifinitura, Pioli deve fare i conti con un Tonali in condizioni precarie. Si ricompone così la coppia Kessie-Bennacer in mediana. In difesa torna Kjaer, così come Giroud si riprende la maglia da centravanti titolare dopo aver smaltito il Covid.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Henderson, Fabinho, Salah, Firmino, Manè

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud