Stasera in tv il commovente film “Famiglia all’improvviso”

Samuel si ritrova ad avere una “famiglia all’improvviso”, ma un evento gli sconvolgerà la vita. Non vi resta che scoprirlo stasera in tv!

Stasera in tv su Canale5 alle ore 21:20, per la prima volta, andrà in onda “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse“, un film diretto da Hugo Gélin nel 2016. Non tutti sanno che si tratta di un remake del film messicano “Instructions Not Included” di Eugenio Derbaz.

Trama

Samuel (Omar Sy) è un uomo che vive la vita senza regole o vincoli, basata solo ed esclusivamente sul divertimento con gli amici e svariate avventure amorose. All’improvviso, però, la sua quotidianità viene interrotta bruscamente dall’arrivo di Kristin, una delle sue ex amanti, che si presenta da Samuel con una bambina, dichiarando che si tratta della figlia.

L’uomo, non sentendosi pronto per fare il padre, decide di partire per Londra con la bambina per cercare la madre e restituirle la figlia. Non riuscendo a rintracciare la donna, decide di tenere la bambina con sé, facendosi aiutare dal nuovo amico Bernie, un agente televisivo omosessuale.

Passano così otto anni in cui padre e figlia diventano sempre più affiatati, inseparabili e felici. Samuel che nel frattempo si è fatto una notevole fama come stuntman, sta imparando giorno per giorno ad essere padre, e adatta la sua vita alle nuove esigenze di Gloria. All’improvviso, scopre che una grave malattia sta per portare via uno dei due, cosa succederà?

Non vi resta che scoprirlo stasera in tv su Canale 5!

Trailer Famiglia all’improvviso