Inter-Real Madrid, Bastoni ci prova: le probabili formazioni del match

Esordio prestigioso per la prima di Inzaghi in Champions sulla panchina dell’Inter. Bastoni spera, Ancelotti con Benzema, Vinicius e Asensio

Dopo il mezzo passo falso di Genova, l’Inter si getta sulla Champions League con l’obbiettivo di passare a tutti i costi il girone dopo i fallimenti delle scorse stagioni. Complice la cura Ancelotti, il Real ha iniziato molto bene il campionato dove, nelle prime quattro partite, ha conquistato 10 punti che gli hanno permesso di essere in testa alla Liga con Atletico (la favorita numero uno) e il Valencia.

QUI INTER – Inzaghi vuole cominciare al meglio la sua avventura europea sulla panchina dei nerazzurri invertendo il trend negativo delle scorse stagioni. Nelle ultime cinque gare tra Inter e Real, le Merengues ne hanno vinte 4 concedendo solo una vittoria ai campioni d’Italia in carica. Per questo Inzaghi schiererà la migliore formazione possibile con Handanovic tra i pali, chiamato al riscatto dopo le ultime prestazioni opache, se Bastoni dà certezze dal punto di vista fisico il posto al fianco di De Vrij e Skriniar è suo, altrimenti pronto Dimarco dopo l’ottima prestazione di Genova. A centro campo dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Dumfries sulla fascia destra con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana e Perisic a sinistra anche se con la presenza di Bastoni potrebbe scalare Dimarco sulla fascia sinistra con il serbo che, in questa eventualità, si accomoderebbe in panchina. Ultimi dubbi da sciogliere sulla coppia d’attacco con Lautaro Martinez sicuro del posto con Dzeko e Correa a contendersi una maglia da titolare.

QUI REAL – Ancelotti torna a San Siro con più di un grattacapo nonostante le ottime prestazioni di inizio anno. Fuori per guai muscolari Alaba, Kross e Ceballos con Bale e Jovic che al 90% non dovrebbero far parte del match a seguito di alcuni acciacchi. L’undici titolare, quindi, non dovrebbe scostarsi troppo da quello che ha agevolmente battuto il Celta Vigo per 5-1 con i soli Valverde e Hazard a rischiare il posto a favore di Isco e Asensio, completamente rigenerati dalla cura Ancelotti.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti