Stasera in tv il capolavoro del cinema francese

Uscito ben dieci anni fa nelle sale cinematografiche italiane, stasera in tv non potete assolutamente perdervi l’appuntamento!

Ben dieci anni fa Olivier Nakache e Éric Toledano hanno diretto uno dei capolavori del cinema francese! A sole nove settimane dalla sua uscita in Francia, Quasi amici è diventato il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi. Per chi non l’avesse mai visto, o volesse semplicemente rivederlo, il lungometraggio andrà in onda stasera in tv su Canale 5 alle ore 21:20.

Adattamento cinematografico del libro Il diavolo custode scritto da Philippe Pozzo di Borgo, Quasi amici è un film basato su una storia vera: quella del miliardario paraplegico Philippe Pozzo di Borgo e del suo badante Abdel Yasmin Sellou. Proprio su questo aspetto c’è qualche piccola differenza tra la storia reale e quella sullo schermo: nel film Driss è di origine senegalese mentre nella realtà, Abdel (suo vero nome) è algerino.

“Il nostro incontro è stato un miracolo. Tutti e due abbiamo capovolto il destino che sembrava già scritto per noi. Lui sembrava condannato all’immobilità, io alla galera. Io con l’incoscienza dei miei vent’anni l’ho costretto a uscire di casa, gli sono stato complice in esperienze stravaganti, lui ha fatto di me un uomo vero, è stato la mia coscienza e mi ha dato un futuro“, ha raccontato in un’intervista Abdul.

Trama

Driss (Omar Sy) è un giovane ragazzo di origine senegalese che, dopo esser stato in prigione, è in cerca di firme per attestare le sue partecipazioni a diversi colloqui di lavoro al fine di continuare ad avere benefici assistenziali per sé e la sua grande famiglia. Philippe (François Cluzet) è un ricco tetraplegico in cerca di un badante.

Il ragazzo si presenta all’interno del palazzo di Philippe con un unico scopo: ottenere un’altra firma per poter continuare ad ottenere benefici senza lavorare ma Philippe, incuriosito dal suo atteggiamento, lo assume. Inizialmente Driss è molto svogliato e non fa nessuno sforzo per imparare la routine e le mansioni di Philippe. Costretti a trascorrere molto tempo insieme, Philippe inizia a girare la città insieme a Driss proprio come prima dell’incidente. Tra i due scoccherà la scintilla e diventeranno, finalmente, “Quasi amici”.