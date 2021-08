Afghanistan, Biden: “Finiremo l’evacuazione entro il 31 agosto”

Joe Biden annuncia l’evacuazione dall’Afghanistan entro il 31 agosto. “Non possiamo permetterci ulteriori rischi”

Alla riunione della delegazione G7 tenutasi ieri pomeriggio il Presidente americano Joe Biden ha annunciato che non ci sarà nessuna proroga delle operazioni militari in Afghanistan. “Finiremo l’evacuazione entro il 31 agosto”– ha detto Biden. “Non possiamo permetterci ulteriori rischi, e sono rischi reali di attacchi terroristici”.

Entro il 31 agosto tutti gli eserciti presente in Afghanistan faranno ritorno a casa. Secondo quanto riportato dal The Guardian le operazioni britanniche di evacuazione termineranno entro 24-36 ore. L’esercito americano invece per le stesse operazione potrebbe impiegare più tempo motivo per il quale rimarrà sul territorio almeno per altri due o tre giorni.

Sulle operazioni di evacuazione di tanti afghani che stanno ancora aspettando il Presidente Usa spiega: “Uno slittamento delle operazioni di evacuazione dall’Afghanistan oltre 31 agosto dipende dalla cooperazione dei talebani“. Ma svaniscono le speranze, i talebani infatti nelle ultime ore hanno impedito agli afghani di raggiungere l’aeroporto di Kabul, l’accesso è tutt’ora consentito solo agli stranieri. “Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani ad andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze”– hanno annunciato i taliban prima del vertice G7.

Intanto dalla riunione del G7 emerge un “accordo unanime” sull’approccio da seguire nei confronti dei talebani che “saranno giudicati dalle loro azioni”. “Nessuno di noi intende credere alle parole dei talebani, ci sarà bisogno di fatti, valuteremo il comportamento dei talebani man mano che passa il tempo“, ha ricordato Biden.