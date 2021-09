Marco Maddaloni Charity: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il 17 settembre si terrà la seconda edizione del “Marco Maddaloni Charity”. Ecco le informazioni utili e tutti gli ospiti della serata

Negli eleganti giardini di Villa Domi a Napoli, ci sarà la seconda edizione del “Marco Maddaloni Charity”, una serata di gala benefica che ha come scopo la raccolta fondi per l’Associazione “A Ruota Libera Onlus”. Anche quest’anno Romina e Marco Maddaloni hanno voluto chiamare a raccolta tanti amici, fra vip e sportivi, in quello che si preannuncia come l’ultimo evento mondano partenopeo di questa calda stagione estiva 2021. Pronti a scoprire i nomi?

Il prossimo 17 settembre alle ore 20.30 dunque, una parata di star farà il suo ingresso nella prestigiosa dimora sui colli Animei, per una cena in grande stile per uno show con ospiti importanti, artisti di ogni genere e tanta beneficenza. Tra un’esibizione e l’altra di comici, cantanti e personaggi della tv, ci sarà un’asta benefica a tenere banco, al timone della quale troveremo nomi davvero di grido del panorama dello spettacolo e dello sport: il manager e talent scout Alex Pacifico, la conduttrice e volto celebre del piccolo schermo Pamela Camassa con un ospite d’eccezione: il grande maestro, nonché padrino dell’evento, Gianni Maddaloni.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “A Ruota Libera”. Lo scorso anno invece, il sostegno solidale è stato dato all’Ospedale Cardarelli di Napoli e ha permesso di acquistare un apparecchio per il monitoraggio predittivo della Sepsi al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

“Quest’anno abbiamo scelto di devolvere il ricavato all’Associazione “A Ruota Libera Onlus”, che svolge attività per ragazzi diversamente abili, attraverso molteplici laboratori ludici, artistici e ricreativi. Inoltre l’Associazione ospita bambini affetti da gravissime patologie e che purtroppo non hanno una famiglia in grado di prendersene cura. Ancora una volta, nonostante le avversità di questo momento storico, sarà la forza del nostro coraggio a vincere. Siamo sempre più convinti che aiutare non è più solo un gesto, ma un modo concreto per vivere e condividere amore. Esserci è la nostra risposta!“, hanno raccontato Marco e Romina Maddaloni.

Ospiti

Sono tantissimi i volti famosi attesi a Villa Domi per la seconda edizione del “Marco Maddaloni Charity”. Fra loro: Marina la Rosa, Youma Diakite, Aaron Nielsen, Clemente Russo, Pino Maddaloni, Fabiano Santacroce, Barbara Petrillo, Veronica Simioli, Diego Di Flora, Maria Mazza, Debora Villa, Catello Maresca, Teresanna Pugliese, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Benedetta Mazza, Ariadna Romero, Mario Ermito , Fabio Salvatore, Emiliana Cantone. Con alcuni comici della fortunata serie tv “Made in Sud”.

L’Asta Benefica, battuta dal trio Pacifico, Camassa, Maddaloni, metterà a disposizione di tutto il pubblico della serata alcuni cimeli di noti personaggi dello spettacolo e dello sport.

Ma come in tutte i charity che si rispettano, nulla sarebbe possibile se non grazie ad alcuni sponsor che anche quest’anno non sono voluti mancare. Si ringraziano dunque Teresa Chirico, Villa Domi, Accendi un Sogno, Far, Calabritto 28, Rogante, Poppella, Il Potente, Roberto Giannotti, Patrizia Arte Vietrese, Full Security, ITV, Noleggio di lusso, Mega Watt, le torte di Sandra Zito, This is Love Event Boutique, Benedetta Riccio, Abbondanza del Pane, Faber, Ciriello Flowers, Isabella de Charm, Sagifi Food, P&P Partners, Doc Peters e Raoul, e Dauglas Meyer.

L’appuntamento con il “Marco Maddaloni Charity” è a Napoli venerdì 17 settembre alle ore 20.30 a Villa Domi – Salita Scudillo n° 19°a.