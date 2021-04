Il Liverpool di Klopp è chiamato all’impresa contro un Real Madrid in forma stratosferica e reduce dalla vittoria del Clasico

Ad Anfield va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Ai padroni di casa serve un’impresa per ribaltare il 3-1 dell’andata, un risultato che lascia poco all’immaginazione e costringe la squadra di Klopp alla partita perfetta lasciando, per forza di cose, tanto campo al Real che vive un periodo di forma stratosferico.

Potrebbe interessarti:

QUI LIVERPOOL – “Quando sei sotto per 3-1 può sembrare di essere già eliminati, ma significa anche che non abbiamo molto da perdere. Faremo un tentativo, questo è ciò che dobbiamo fare“. Con queste parole Klopp carica i suoi calciatori in vista di una partita cruciale per il proseguo della stagione. Ancora tante assenze nelle fila dei Reds con Henderson, Van Dijk, Gomez e Matip. Davanti ad Allison spazio a Kabak e Phillips, con Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce laterali. Centrocampo a tre con Fabinho, Thiago Alcantera e Wijnaldum, Diogo Jota con Mané e Salah in avanti.

QUI REAL MADRID – “Mi aspetto una partita molto impegnativa. Non sceglieremo tra Liga e Champions League“, queste le parole di Zidane alla vigilia del match. Dopo aver vinto il classico e riaperto la Liga, il Real è un passo dalle semifinali di Champions con una corsia preferenziale verso la finale di Istanbul. Ancora out Ramos per covid, in difesa spazio a Nacho e Militao con con Odriozola e Mendy sulle corsie esterne. Inamovibili i tre centrocampisti, in attacco ci saranno Benzema, Vinicius e Asensio.

Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; A.Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Alcantara, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Zidane.