Nell’attesa di conoscere il cast ufficiale, siete pronti a scoprire come si svolgerà il tradizionale Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma?

Tra concerti rinviati, annullati e “riadattati”, ci sarà anche il tradizionale “Concertone del Primo Maggio“. Infatti – come riporta il portale Rockol – anche quest’anno, proprio come lo scorso anno, Piazza San Giovanni rimarrà vuota e, lo staff, a causa delle misure restrittive legate dall’emergenza sanitaria, ha dovuto riorganizzare il concerto del primo maggio riadattandolo a programma tv.

Il “Concertone del Primo Maggio” si terrà all’interno del Parco della Musica a Roma. Già lo scorso anno venne scelto, in alternativa a Piazza San Giovanni, il complesso progettato da Renzo Piano che diventò, per l’occasione, un vero e proprio studio televisivo senza la componente più importante: il pubblico. Rispetto allo scorso anno ci sarà una differenza: gli artisti si esibiranno nello spazio all’aperto dell’Auditorium.

Sul palco, lo scorso anno, si sono esibiti Ermal Meta, Fulminacci, Irene Grandi, Aiello, Lo Stato Sociale, Niccolò Fabi e tanti altri. Se alcuni hanno avuto la possibilità di esibirsi in diretta, tanti altri, hanno mandato contributi registrati in altre location sparse in Italia come Gianna Nannini o Francesca Michielin. Sarà così anche quest’anno? Nell’attesa di scoprire il cast ufficiale che salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio, rivediamoci alcune performance dello scorso anno. Buona visione!