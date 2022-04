L’Oasi dei giovani: Cose non cose e 3Bee insieme per le api

Cose non Cose (Cnc), importante community virtuale d’informazione giovanile con all’attivo oltre un milione di followers solo su Instagram, e 3Bee, startup nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia , uniscono le forze per lanciare un ambizioso progetto.

Si chiama l’Oasi dei giovani e con un semplice click consentirà a chi lo desidera di adottare o regalare un alveare a distanza. L’operazione sarà possibile anche senza essere un apicoltore, prendendo parte concretamente alla salvaguardia delle api.

L’Oasi dei giovani si pone l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e in particolare delle api, anello indispensabile dell’intera catena alimentare. Grazie al loro instancabile lavoro di impollinazione, le api sono responsabili di circa l’80% del cibo che mangiamo tutti i giorni. L’emergenza climatica sta mettendo a repentaglio la salute delle nostre api.

“Noi di Cnc vogliamo fare la differenza per un domani sempre più generoso per le nuove generazioni – dichiarano ad unisono Francesco Brocca, Leonardo d’Onofrio, Luca Scoffone e Gianluca Daluiso – “L’idea di poter contribuire, anche in minima parte, a sensibilizzare i giovani all’importanza di questa specie è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo convinti che, oltre a coltivare le menti e i talenti, per avere un futuro migliore è necessario rispettare e proteggere la natura.”

Un click per salvare le api

Sul sito web di 3Bee attraverso un semplice click virtuale si potrà adottare o regalare un alveare nell’ “Oasi dei giovani” di Cnc. Chi adotta un alveare a distanza riceve il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app di 3Bee, dove monitorare 24/7 le api dell’alveare adottato. Inoltre, al momento della scelta, è possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e quindi il miele da produrre.

Miele prodotto e racapitato a casa

Il miele, una volta pronto, verrà recapitato direttamente a casa dell’adottatore. Nell’Oasi di Cose Non Cose sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni adozione ha portato. Ogni alveare è curato e gestito esclusivamente con metodi sostenibili, e gli apicoltori utilizzano la tecnologia 3Bee.

Regalare un alveare non è solo un dono non convenzionale e fuori dagli schemi. È anche un’opportunità concreta di fare qualcosa di utile per l’ambiente e il nostro pianeta. Sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali e diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità sono i valori che guidano da sempre il lavoro di 3Bee.

La tecnologia 3Bee

Grazie alla tecnologia 3Bee, ogni adozione consente di proteggere da 1000 fino a 10 mila api e produrre fino a 5kg di miele. I sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici installati nell’alveare che permettono di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione. I dati vengono inviati sull’app 3Bee consultabile in qualsiasi momento non solo dagli apicoltori che se ne prendono cura ogni giorno, ma anche da tutti coloro che decideranno di adottare uno o più alveari.

Il progetto “L’Oasi dei giovani”

Il progetto della creazione dell”Oasi dei giovani” vuole essere un grido di speranza nei confronti del pianeta Terra, un invito e al tempo stesso un appello ad essere più responsabili e uniti nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. “L’Oasi dei giovani” intende dare un sentito e sincero contributo volto alla salvaguardia di questa specie animale a rischio estinzione. Le api stanno correndo davvero grandi rischi a causa di pesticidi, malattie e cambiamenti climatici. Sono 10 milioni gli alveari scomparsi in 10 anni: non sono numeri che possiamo ignorare così facilmente.