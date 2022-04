Atalanta-Lipsia, le probabili formazioni del match

Ci siamo. Mancano poche ore e partiranno ufficialmente le partite di ritorno dei quarti di Europa League. Come primo incontro, alle 18:45, scenderà in campo l’Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium contro il Lipsia.

La partita di andata ha visto i due club battagliare per 90′, ma accontentarsi entrambe alla fine del pareggio finale per 1-1. Senza la regola del gol fuoricasa, abolita quest’anno dalla UEFA, la qualificazione verrà decisa tutta in questa sfida. Riuscirà la Dea a passare in semifinale?

Le probabili formazioni

QUI ATALANTA – Gasperini decide di passare definitivamente alla difesa a 4. In porta il titolarissimo Musso verrà protetto da Demiral e Palomino centrali. Torna titolare Hateboer a destra con slittamento di Zappacosta sulla sinistra. Il duo di mediani scelto è quello di De Roon e Freuler, con Pessina, Koopmeiners e Pasalic alle spalle dell’unica punta Zapata.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Pessina, Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

A disp. Sportiello, Rossi, Cittadini, Djimsiti, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Mihaila, Muriel, Boga, Malinovskyi. Indisponibili: Toloi, Ilicic, Maehle. Squalificati: –

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo; Nkunku, Poulsen. All. Tedesco.

A disp. Martinez, Tschauner, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Adams, Raebiger, Klefisch, Forsberg, Szoboszlai, Novoa, André Silva. Indisponibili: Haidara. Squalificati: –

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Assistenti: Cebrian Devis e Del Palomar (Spagna)

IV uomo: Luis Munuera (Spagna)

Var: Martinez Munuera (Spagna)

Avar: De Burgos (Spagna)