Ciro Priello dei The Jackal è stato il vincitore di Lol- Chi ride è fuori, il programma televisivo targato Amazon Prime. Ecco come Ciro ha speso i 100 mila euro ricavati dalla vittoria

Il 1 Aprile, in esclusiva su Amazon Prime Video, sono state caricate le prime puntate del programma televisivo LOL- chi ride è fuori, che si è da subito rivelato un successo senza precedenti. Si tratta di un game show in cui dieci comici si sfidano “all’ultimo sangue” in una serie di gag e battute, con lo scopo di non lasciarsi sfuggire nemmeno un sorriso o una smorfia. Ovviamente, il tutto è tenuto sotto controllo da due giudici d’eccezione: Fedez e Mara Maionchi, coppia già collaudata ai tempi di X Factor 2018.

Potrebbe interessarti:

La scelta dei concorrenti è ricaduta su volti noti e amati dal grande pubblico come Caterina Guzza, Elio, Angelo Pintu o Lillo. Allo stesso tempo, si è scelto di far emergere le nuove leve comiche conosciute soprattutto dai più giovani. Stiamo parlando di persone come Frank Matano, Luca Ravenna o Ciro e Fru dei The Jackal. Ed è stato proprio Ciro a vincere la competizione di Lol- Chi rie è fuori, e a riscuotere il premio da 100mila euro. Premio che però non sarebbe stato intascato dal vincitore, ma che è stato devoluto in beneficenza.

In questo caso, l’associazione benefica scelta da Ciro Priello è stata l’Action Aid, un ente internazionale che da sempre si impegna nella lotta contro la povertà. Non è la prima che il vincitore di “Lol- Chi ride è fuori” collabora con Action Aid, visto che l’associazione ha collaborato diverse volti ai video dei The Jackal.