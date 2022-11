Lol: lo speciale natalizio arriva il 19 Dicembre

In attesa della terza stagione (qui il nostro toto-cast) Amazon Prime Video ha annunciato uno speciale natalizio del suo format più amato: Lol – Chi ride è fuori XMas Special, sarà disponibile in streaming dal 19 Dicembre 2022.

Lo speciale consterà di una sola puntata, condotta da Fedez, e vedrà sfidarsi alcuni tra i concorrenti più amati delle scorse edizioni di Lol – Chi ride è fuori, tra cui il Mago Forest (nome d’arte del comico Michele Foresta), Maria di Biase, Frank Matano (alla guida sempre su Prime Video del format nuovo di zecca Prova Prova, Sa Sa), Lillo (atteso al debutto da assoluto protagonista in una serie con Sono Lillo dal 5 Gennaio del prossimo anno) e Michela Giraud. Special guest Mara Maionchi che, dopo aver condotto la prima edizione accanto a Fedez, si metterà questa volta in gioco come concorrente cercando di resistere alle stoccate comiche dei suoi avversari.

La regola principale di Lol rimane, infatti, sempre la stessa: trattenere le risate di fronte alle battute e alle trovate comiche degli altri. Si può essere ammoniti una sola volta, al secondo cartellino giallo scatta l’eliminazione. Alla fine ne rimane uno solo, il vincitore chiamato a versare il montepremi in beneficenza. Chi la spunterà? Le prime due edizioni “regolari” di Lol – Chi ride è Fuori sono state vinte da Ciro Priello dei The Jackal e da Maccio Capatonda, che proprio su Prime Video rilascerà prossimamente il suo nuovo film da regista.