Let It Die: testo e significato del nuovo singolo di Ellie Goulding

Let It Die” è il nuovo singolo di Ellie Goulding disponibile in radio da oggi , venerdì 4 novembre. Il brano è stato scelto da Ellie per presentare al pubblico il suo prossimo album in studio “Higher Than Heaven”.

“Let It Die” parla di quando una relazione va oltre e finisci per dedicare tutto l’amore per qualcun altro e non per te stessa, facendo diventare il tutto tossico e dannoso. Quando in amore c’è troppa intensità ed urgenza spesso si finisce per scontarsi”

La popstar rivela anche i dettagli del suo attesissimo quinto album in studio “Higher Than Heaven“, la cui uscita è prevista per il 3 febbraio 2023.

L’annuncio dell’album fa seguito alla pubblicazione di, “Easy Lover”, e più recentemente “All By Myself”, che l’ha vista collaborare con Alok e Sigala lasciando i fan con il fiato sospeso in attesa di questa nuova era della sua musica.

Con la collaborazione di alcuni dei migliori artisti della musica pop, Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud), il disco vede Ellie dare la propria visione alla musica pop moderna.

Questo mese ha segnato anche il decimo anniversario del secondo album di Ellie “Halcyon”, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito ed è rimasto nella top 100 per oltre due anni. Per celebrare l’anniversario, Ellie Goulding ha pubblicato digitalmente un nuovo progetto “Halcyon Nights” – la parte 1 è l’album originale e la parte 2 comprende tracce bonus dell’era Halcyon, tra cui sei canzoni che non sono mai state disponibili in streaming fino ad ora.



Il precedente album, “Brightest Blue”, pubblicato nel luglio 2020 e terzo album di Ellie Goulding a raggiungere il primo posto nel Regno Unito, l’aveva vista adottare un approccio più personale e spoglio, permettendo ai suoi fan di entrare più a fondo nel suo songwriting. Per questa occasione abbiamo visto Ellie collaborare tra gli altri anche con alcuni scrittori e artisti come serpentwithfeet, Tobias Jesso Jr. e Patrick Wimberly.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Let It Die.

Testo di “Let It Die” di Ellie Goulding

Toxicity slippin’ to my blood stream

I give too much, you suck the life out of me

I fill my cup to drink you into someone else

And I blame myselfAnd I had a dream that we were perfect for each other

Sunset driving through the suburbs

We’re goin’ further

Then I hear a voice

And it says to meWhen did you lose the light behind your eyes?

Tell me why when there’s no more tears to cry

And you’re holdin’ onto love for life

I think it’s time to let it die

(Let it die, let it die)

(Let it die, let it die)

If you lose yourself (let it die)

You can walk away (let it die)

(I think it’s time)When did you lose the light behind your eyes? (Behind your eyes)

Tell me why when there’s no more tears to cry

And you’re holdin’ onto love for life

I think it’s time to let it dieNot high for this, your heart has reached its limit

A counterfeit and now the lights are dimin’

I won’t go back, spinnin’ around under your spell

On a carrousel, ohI had a dream that we were a beautiful endeavor

Sunset driving through the suburbs

But we go no further

Then I hear a voice (I hear a voice)

And it’s askin’ me (and it’s askin’ me, yeah)When did you lose the light behind your eyes? (When did you lose, behind your eyes)

Tell me why when there’s no more tears to cry (oh)

And you’re holdin’ onto love for life

I think it’s time to let it die

(Let it die, let it die)

(Let it die, let it die)

If you lose yourself (let it die)

You can walk away (let it die)

Oh, you let it die, oh, you let it dieWhen did you lose the light behind your eyes? (Behind your eyes)

Tell me why when there’s no more tears to cry

And you’re holdin’ onto love for life

I think it’s time to let it die

TRADUZIONE

Tossicità che scivola nel mio flusso sanguigno

Io do troppo, tu succhi via la vita da me

Riempio la mia coppa per bere di te in qualcun altro

E ho sognato che eravamo perfetti l’uno per l’altro

Così malato, guidando in periferia

Stiamo andando oltre

E sento una voce

E mi dice

Quando hai perso la luce dietro i tuoi occhi?

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E ti aggrappi all’amore per la vita

Penso che sia il momento di lasciarlo morire

(Lascialo morire, lascialo morire)

(Lascia che muoia, lascia che muoia)

Se perdi te stesso (Let it die)

Puoi andartene (Lascia che muoia)

(Penso che sia ora)

Quando hai perso la luce dietro i tuoi occhi?

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E ti stai aggrappando all’amore per tutta la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire

Non è il massimo per questo, il tuo cuore ha raggiunto il suo limite

Una contraffazione e ora le luci stanno diminuendo

Non tornerò indietro, girando intorno al tuo incantesimo

Su una giostra, oh

Ho sognato che eravamo una bella impresa

Guidando al tramonto attraverso i sobborghi

Ma non andiamo oltre

Poi sento una voce (sento una voce)

And it’s askin’ me (E mi sta chiedendo, sì)

(Quando hai perso la luce dietro gli occhi)

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere (Oh)

E ti stai aggrappando all’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire

(Quando ti aggrappi all’amore per la vita, lascialo morire, lascialo morire)

(Quando ti aggrappi all’amore per la vita, lascialo morire, lascialo morire)

Se ti perdi (Lasciati morire)

Puoi andartene (Lascia che muoia)

Lascialo morire, lascialo morire

Quando hai perso la luce dietro gli occhi?

Dimmi perché quando non ci sono più lacrime da piangere

E ti aggrappi all’amore per la vita

Penso che sia ora di lasciarlo morire