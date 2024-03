Loredana Bertè ricoverata: annullato il concerto a Roma

di Rita Milione

La cantante Loredana Bertè è stata ricoverata d’urgenza a Roma per un malore. Lo staff della Bertè ha comunicato l’annullamento del concerto previsto per l’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipandolo al 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi anche per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto.

La nota dello staff: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve. “L’inossidabile Bertè era già a Roma da ieri e – come si legge in una nota – “non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso”.

Carriera

Loredana Carmela Rosaria Bertè è una cantautrice, attrice ed ex ballerina italiana, sorella minore di Mia Martini. Sin dagli anni settanta è ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana. Assai discussa anche per le complesse vicissitudini personali, vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 18 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 5 raccolte ufficiali, vendendo oltre 15 milioni di dischi. La sua discografia vanta importanti collaborazioni con alcuni fra i maggiori artisti e produttori italiani.

Dopo avere collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera discografica rivelandosi all’attenzione del grande pubblico con il brano Sei bellissima (1975). Dedicato (1978) accresce la sua popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l’apice della fama, grazie ai brani E la luna bussò (1979), In alto mare (1980) e Non sono una signora (1982).

Ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” nel 2024. Nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla Carriera Città di Sanremo” e nel 2019, per placare il malcontento del pubblico in sala dovuto al suo quarto posto con il brano Cosa ti aspetti da me, è stato inventato per lei il “Premio Pubblico dell’Ariston”.