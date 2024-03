Turchia, scoperto il “pane più antico del mondo”

di Rita Milione

È stato scoperto in un sito archeologico di Çatalhöyük, un’antichissima città della Turchia, quello che gli esperti ritengono essere il pezzo di pane più antico del mondo. Si tratta di una piccola pagnotta di una decina di centimetri, non cotta al forno ma fatta fermentare nel 6.600 avanti Cristo, nel cuore del Neolitico. Ciò significa che ha 8.600 anni. A determinarlo sono stati gli scienziati del Centro di ricerca e applicazione della scienza e della tecnologia (BİTAM) dell’Università Necmettin Erbakan e del TÜBİTAK Marmara Research Center (MAM).

“Possiamo dire che questo ritrovamento a Çatalhöyük è il pane più antico del mondo. Considerando l’osservazione, l’analisi e la datazione di questo residuo organico, ha circa 8.600 anni”, ha sottolineato il professor Türkcan.

“Quando l’abbiamo osservato nel dettaglio, all’interno del campione erano molto evidenti gli spazi aerei, c’erano semi e pezzi di piante, residui di foglie. Entrando più nel dettaglio, i granelli di amido hanno eliminati il nostri dubbi”, ha spiegato il professor Salih Kavak dell’Università di Gaziantep, uno degli studiosi coinvolti.

“Quando abbiamo esaminato il contenuto chimico in altre analisi, c’erano sia sostanze chimiche trovate nelle piante che indicatori di fermentazione. Le analisi hanno mostrato che questo reperto era mescolato con acqua e farina, fermentato e crudo. Abbiamo visto che era in quella forma, preparato accanto al forno ma non cotto. È stata una scoperta emozionante. Non esiste alcun reperto in questa forma simile al pane trovato finora. Lo chiamiamo il pane più antico conosciuto. È una scoperta entusiasmante per la Turchia e per il mondo”, ha chiosato il professor Kavak.