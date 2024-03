Salerno, emergenza sicurezza: spari a Sant’Eustachio

di Antonio Jr. Orrico

Un problema che ancora affligge le strade di Salerno. La città campana ha ancora una volta un’emergenza sotto il punto di vista della sicurezza. L’ultimo episodio, infatti, si è verificato la notte tra domenica e lunedì nel quartiere Sant’Eustachio. Come riportato oggi dal quotidiano “Le Cronache“, stando a quanto emerso finora, infatti, ignoti avrebbero sparato colpi di arma da fuoco verso il portone d’ingresso di un palazzo di via Fratelli Bandiera.

Al momento, ancora non si conoscono gli autori né il movente su cui indagano gli uomini della Polizia di Stato di Salerno. Sul posto è subito arrivata anche la scientifica per i rilievi del caso. L’unica certezza, al momento, sono i colpi di pistola: sei. Forse, potrebbe essere stato un atto intimidatorio. Al momento, però, non si esclude nessuna pista. Potrebbe trattarsi anche di un avvertimento per contendersi la piazza dello spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal dirigente Giovanni Di Palma, hanno provato a ricostruire la dinamica di quanto accaduto ma dai residenti della zona, per il momento, bocche cucite. Nessuno sembra essersi accorto di nulla, nessun movimento sospetto né il rumore dei colpi.

I cittadini che vivono a Sant’Eustachio, nella zona di Salerno interessata, ora si dicono preoccupati e temono con molta probabilità il verificarsi di episodi simili.