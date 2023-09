Sant’Eustachio, ragazzini aggrediscono autista di Busitalia

di Rita Milione

Aggressione durante il lavoro: un’autista di Busitalia è stato minacciato e aggredito da un gruppo di ragazzini nella zona di Sant’Eustachio a Salerno. Poco prima delle ore 20, dei ragazzini sono saliti sul veicolo e da subito sono iniziati i fastidi per gli utenti e per il conducente: i giovani hanno iniziato a urlare e a spintonarsi, l’autista li ha richiamati all’ordine più volte ma senza risultato. Per questo motivo il conducente del mezzo ha deciso di interrompere la corsa al Parco Arbostella.

All’improvviso, però, due giovani, – come riporta il quotidiano La Città – si sono avvicinati alla cabina del conducente, iniziando le minacce verbali e, soprattutto, cominciando a prendere a pugni il vetro della cabina dell’autista. Prima che arrivassero i carabinieri i giovanissimi si sono dati alla fuga. L’autista del bus è stato accompagnato dai colleghi al Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.