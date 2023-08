Salerno, ruba uno zaino in centro: arrestato in stazione

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo furto, un nuovo scippo. È subito scattato l’arresto per H.M. in Piazza Vittorio Veneto. Quest’ultimo aveva derubato, in centro, nei pressi della stazione di Salerno, la notte del 30 Agosto, un turista irlandese del suo zaino. Tanto è bastato alla Sezione Volanti della Polizia di Stato di Salerno per arrestarlo in flagranza di reato. L’arresto si è concretizzato a causa del reato di furto con strappo ai danni di un cittadino estero.

L’uomo, di origine straniera, è stato subito tratto in arresto. A seguito di una breve colluttazione con la vittima, infatti, l’uomo gli avrebbe strappato la catenina d’oro che portava al collo, sancendo così ufficialmente il furto.