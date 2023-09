Oroscopo Branko venerdì 1 settembre 2023: Bilancia romantico

Ariete Questa prima giornata del nuovo mese è ancora molto calda per quanto riguarda l’amore, grazie anche all’influsso di Marte che vi garantisce una duratura protezione e una forza combattiva la top.

Toro Settembre vi vuole senz’altro concentrati sul lavoro e sui nuovi progetti. L’amore purtroppo non vi dà le soddisfazioni che vorreste: c’è qualche questione che non vi fa stare sereni. Cercate di aprirvi di più.

Gemelli Settembre continua a portare con sé un mood allegro e sbarazzino. L’amore vi travolge e non potete certo farvi da parte per paura di rischiare. Tentate la vostra fortuna, potreste essere fortunati.



Cancro Il mese che sancisce la fine dell’estate porta in auge una certa tenerezza e molto affetto. I vostri gesti sono il riflesso di un sentimento che potrebbe essere contraccambiato.

Leone Settembre vi riempie di energie positive, in particolare per quanto riguarda la sfera economica e lavorativa. Per voi si prospetta un grande rientro dalle vacanze anche per quanto concerne la famiglia e la casa: non male.

Vergine Brillano ottimi astri nel cielo di settembre, il vostro mese! Siete coccolati e apprezzati, cosa che vi fa sentire felicissimi. Se le condizioni sono favorevoli, optate per qualche altro giorni di relax.

Bilancia L’estate non è stata sufficiente per mettere un freno alla vostra voglia di avventure romantiche. Le stelle prevedono che anche il nuovo mese sarà per voi pieno di occasioni intriganti da cogliere al volo.

Scorpione Il primo giorno di settembre vi vede in formissima sotto ogni aspetto: gli inizi vi entusiasmano sempre. La vostra carica sensuale è in netta risalita, cosa che vi permette di fare incetta di cuori.

Sagittario Questa giornata vi vede un poco timorosi rispetto al futuro. Ritornare alle solite attività non vi attira né entusiasma molto, forse perché non siete riuscite a trarre il massimo dalle vostre vacanze estive.

Capricorno Bisogna tornare alle solite attività, ma il fatto non vi turba un granché, anzi: siete contenti di poter finalmente tornare a fare ciò in cui avete maturate esperienza e competenze.

Acquario Settembre è senza dubbio ricco di stelle positive per voi. dovete però fare attenzione: potreste trovarvi in situazioni spiacevoli per colpa di un innocente distrazione.