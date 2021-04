Lorella Boccia si appresta a scrivere una pagina delicata ed emozionante. La ballerina, moglie di Niccolò Presta, rende partecipi i follower della sua gioia

“Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te“, scrive Lorella Boccia su Instagram rivolgendosi a suo marito, Niccolò Presta. La ballerina aggiunge: “E adesso non sono sola, non siamo soli. Adesso siamo in tre“. Presto l’ex concorrente di Amici diventerà mamma per la prima volta. Lorella racconterà il momento emozionante che sta vivendo nel salotto di Verissimo, in esclusiva, sabato primo maggio.

Il matrimonio con Niccolò

La gravidanza è il coronamento di un’amore da favola: lei è Niccolò, classe 1991, si dicono il fatidico sì nel cuore di Roma, all’interno della chiesa Gran Madre di Dio. La cerimonia si tiene il 1 giugno 2019. Prima di percorrere la grande navata, i due neo-sposi si dedicano dolci frasi d’amore sui social. Lorella scrive: “Domani alle 16:30 percorrerò quella lunga navata che mi condurrà e unirà per sempre a te, amore mio. L’emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore. Muoio dalla voglia farlo. Manca poco, pochissimo. Ci vediamo domani vita mia. Sarò quella in bianco”.

Venus Club

Il momento, inoltre, è propizio anche artisticamente. La ballerina, infatti, da metà maggio approderà su Mediaset con il suo late show, Venus Club. Ad affiancarla un cast tutto al femminile, tra cui spiccano Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Quote rosa anche tra le ospiti annunciate: Elettra Lamborghini, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Anna Tatangelo, Diletta Leotta.