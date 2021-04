Molte regioni d’Italia in zona gialla. Ma la situazione epidemiologica da covid-19 è ancora preoccupante per la nuova variante indiana

Con il passaggio in zona gialla di molte regioni italiane, ci saranno delle variazioni per quanto riguarda l’apertura dei negozi e la ripresa di alcune attività, ma ci sono alcuni fattori che destano preoccupazione per il covid-19, come la nuova variante indiana del virus. Mentre quindici regioni d’Italia si apprestano a cambiare le misure emergenziali che hanno tentato di arginare la contagiosità del virus, l’unica regione ancora in zona rossa resta la Sardegna.

Bar, ristoranti, negozi e altre attività commerciali hanno già iniziato a riaprire sia nelle zone gialle, ma anche in quelle arancioni, mentre il ritorno a scuola è garantito dal 70 al 100% degli alunni delle scuole superiori e di tutti gli alunni dalle materne alle medie. Anche l’orario del coprifuoco potrebbe subire lievi variazioni, passando dalle 22 alle 23.

Nel frattempo in Italia preoccupa la diffusione di una nuova variante, quella indiana, che si è diffusa in maniera incontrollata nel paese d’origine. In Veneto sono stati già resi noti due casi a Bassano di infezione della nuova variante, la cui pericolosità potrebbe essere rappresentata dall’inefficacia dei vaccini. L’Italia ha pertanto già vietato l’ingresso nel paese alle persone provenienti dal paese asiatico.

In Italia il numero dei vaccini si avvicina ai 18 milioni, mentre poco più di 5 milioni di pazienti hanno ricevuto anche la seconda iniezione.