Gigi Buffon è incerto sul suo futuro da calciatore, ma non ha intenzione di lasciare il calcio. E così prende vita l’Academy

Gianluigi Buffon non ha ancora deciso se continuerà a giocare o appenderà gli scarpini al chiodo. Al momento è in bilico tra un contratto in scadenza con la Juventus e la possibilità di intraprendere una nuova avventura lontano da Torino. Intanto però il grande portiere della Nazionale Italiana pensa già guarda al futuro da ex calciatore. E così nasce la “Buffon Academy“, un percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri.

A spiegarlo è lo stesso Buffon, che racconta cosai la sua Academy: “Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all’emergenza Covid“.

Il Camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.

Juve, il da farsi dopo il pareggio

La notizia della nascita dell’Academy di Buffon arriva dopo che la Juventus ha raccolto un solo punto contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato. I bianconeri non riescono a dare continuità alle loro prestazioni e contro la Viola sono scesi in campo con il solito atteggiamento sbagliato. Poco gioco e tante giocate, con la Fiorentina che ne ha approfittato trascinata da Ribery e Vlahovic, oltre che da un ottimo Castrovilli.