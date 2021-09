Loretta Goggi insultata sui social: “Offese di una cattiveria indescrivibile”

Loretta Goggi presa di mira sul web dopo la performance al Seat Music Awards. Ecco la sua reazione: “Ho deciso di allontanarmi dai social”

SEAT MUSIC AWARDS 2021, LORETTA GOGGI OFFESA SUI SOCIAL: “LASCIO I SOCIAL PER LA CATTIVERIA DELLA GENTE”- Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che purtroppo possono colpire veramente tutti e in qualsiasi momento. Quando a finire nel mirino delle critiche (distruttive) è una personalità come Lorella Goggi, è inevitabile provare incredulità e anche rabbia. Dopo la sua esibizione al Seat Music Awards, nella quale ha cantato “Maledetta Primavera”, moltissimi utenti l’hanno inondata di insulti sui social, offendendola e criticandola aspramente.

Ecco le parole di Loretta Goggi, riportate anche dai colleghi de “Il Fatto Quotidiano”, che si sfoga dicendo: “Vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori. Censurare nemmeno è bello. L’unica cosa è prenderne le distanze.

Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera, un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco (mi trucco da sempre da sola e mi piace quello scelto per quest’anno, inutile criticarlo no? Lo cambio secondo il mio spirito), di vestito da pagliaccio (uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica (vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento)”.

Loretta Goggi ha poi così proseguito: “Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci (come tanti altri, in playback o senza) per ricevere il riconoscimento ad una canzone e ad un’interprete che dopo 40 siano ancora nel cuore di milioni di persone”.

L’annuncio: “Mi allontano definitivamente dal web e da questi insulti”

Infine, la Goggi annuncia: “Ho deciso di allontanarmi definitivamente da social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi (e guardando bene le foto dei profili di chi li manda forse dovrebbe solo spolverare il suo specchio, sempre che ne abbia uno in casa, ma dubito), offendono il comune senso del buon gusto! Non lo faccio solo per me, che sono una “tosta”, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming”.

Dunque, a subire bullismo e cyberbullismo non sono solo soggetti fragili e indifesi. Talvolta, gli haters sul web prendono di mira anche persone super forti come Loretta.. E lei ha reagito, non ha potuto ignorare la cosa. Come l’ha fatto? Nell’unico modo possibile! La Goggi ha risposto e si è cancellata dai social. Insomma, è proprio vero che in Italia non esiste riconoscenza. E non c’è nemmeno educazione (virtuale e non). Voi cosa ne pensate? Avreste reagito diversamente?

Non perderti le ultime news. Seguici anche su Facebook. Clicca qui.

Leggi anche: “Bullismo, la storia di Enzo: io preso di mira perché avevo l’acne”. Clicca qui.