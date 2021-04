Via alla seconda estrazione della lotteria degli scontrini: ecco i vincitori di giovedì 8 aprile. Pronti i premi da 100mila euro

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato i codici vincenti di oggi, in occasione della seconda estrazione della lotteria degli Scontrini, subito dopo la prima del mese di marzo. Previsti 20 premi, 10 da 100mila euro per i compratori e da 10 a 20mila euro, invece, per i commercianti.

Lotteria scontrini: i codici vincenti di oggi

Pertanto, l’Agenzia ha così reso noti, sul proprio profilo Twitter, i codici vincenti della lotteria degli scontrini di oggi, giovedì 8 aprile:

n° 0665-0115 53SNS303430 04010004 del 18/03/2021 importo di 72,79 euro;

n° 0683-0041 3BIWB000806 del 28/02/2021 importo di 63,16 euro;

n° 0656-0208-96MKR003063 del 12/03/2021 importo di 55,96 euro;

n° 0923-0181 53SNS300163 00140007 del 11/03/2021 importo di 34,04 euro;

n° 0580-0038 88I24007850 del 17/03/2021 importo di 45,4 euro;

n° 0904-0037 53SNS30082911370024 del 27/03/2021 importo di 11,67 euro;

n° 0849-0077 99SEA002682 20280001 del 29/03/2021 importo di 10,66 euro;

n° 0688-0218 72MU1048224 del 05/03/2021 importo di 66,38 euro;

n° 0662-0031 99MEY039329 del 02/03/2021 importo di 69,13 euro;

n 0026-0142 3BSDP001989 79110003 del 06/03/2021 importo di 130,25 euro.

I vincitori

Inoltre, i vincitori della lotteria degli scontrini saranno così contattati dall’Agenzia Dogane e Monopoli ‘ Nei giorni successivi, tramite posta elettronica certificata o attraverso raccomandata‘. Si tratta di premi dall’ammontare di: 100 mila euro per i compratori, per i primi 10 codici estratti e 20 mila euro, invece, per gli esercenti.