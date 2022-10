Luigi Strangis: “Non mi sono mai aperto così tanto in un brano. Tracce di te è molto intimo”

L’amore e la libertà sono il perno attorno al quale si snoda l’intero album di Luigi Strangis, che dopo aver rilasciato il singolo “Stai bene su tutto“, sta per tornare con un nuovo album di inediti dal titolo “Voglio la gonna“. Partendo proprio dal titolo dell’album – in uscita il 14 ottobre 2022 – nasce l’intervista al vincitore dell’ultima edizione di Amici.

“Sono libero di fare tutto, però sempre nel rispetto delle altre persone. Il titolo dell’album è un modo per dire “oggi voglio la gonna, domani magari un pantalone, e così via”, queste le prime parole di Luigi Strangis che invita a non farsi ingabbiare dagli stereotipi e pregiudizi dettati dalla società odierna.

“Osservando l’ordine della tracklist ho notato che viene fuori una storia“, chiedo a Luigi che conferma le mie parole: “Ho cercato di selezionare i brani con l’intenzione di far uscire appunto una storia. Il comune denominatore è l’amore, un amore anche un po’ malinconico. Spesso e volentieri, purtroppo, in amore si sta male. Mi stupisce sempre che noi esseri umani ci ricordiamo sempre dei momenti “no” invece di rievocare i momenti belli. È paradossale, eppure è così. La tracklist è stata scelta rispettando un filone vero e proprio. Parti con gli “Occhi Lucidi”, poi spesso ti restano le “Cicatrici” che è il titolo dell’ultimo brano dell’album“.

Giordana Angi e Alessandro La Cava sono solo alcuni dei nomi degli autori dei brani inseriti nel nuovo progetto musicale “Voglio la gonna“, ma all’interno della tracklist, c’è soltanto una canzone scritta dallo stesso Luigi Strangis che si intitola “Tracce di te“.

“Tracce di te è nato all’interno della casetta di Amici, però poi non l’ho concluso. È un inedito che parla di una mia storia personale. Non mi sono mai aperto così tanto in un brano. È un pezzo molto intimo, molto “luigiano”

“Ci saranno anche momenti in acustico”

Dopo il successo di questa estate, Luigi si esibirà dal vivo in due date esclusive nei club: il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico a Roma. “Il mio pubblico dovrà aspettarsi musica suonata, proprio come nel disco. Vorrei anche inserire nel set live anche dei momenti in acustico come se portassi il Luigi della cameretta sul palco, ma questa volta ci sarà qualche orecchio in più ad ascoltarlo“, ha concluso Luigi Strangis.

Tanti gli appuntamenti da segnare sul calendario tra cui la partenza dell’instore tour (vedi qui) che porterà Luigi Strangis nelle principali città italiane per incontrare i fan e presentare al pubblico il suo nuovo lavoro discografico.