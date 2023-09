Luna piena: ecco a che ora vedere la Superluna del Raccolto

di Antonio Jr. Orrico

Uno dei fenomeni più interessanti dell’anno. Oggi avverrà e salirà in cielo la prima luna piena d’autunno, denominata per l’occasione Superluna del Raccolto. Per vederla sorgere nel cielo dovremo tuttavia attendere le 19:00 circa (ora di Roma), dato che la pienezza sarà raggiunta quando il satellite della Terra si troverà ancora ben al di sotto dell’orizzonte. Non si tratterà di una “semplice” Luna Piena, ma di una Superluna, la quarta e ultima di quest’anno.

Con questo termine si indicano tutte le lune piene che si verificano nei pressi del perigeo, cioè il punto di massima vicinanza alla Terra. Per questo motivo le superlune risultano un po’ più grandi e luminose dei comuni pleniluni. Quello di questo mese prende la denominazione di “Superluna del Raccolto“, destinato alle lune piene più vicine all’equinozio d’autunno, il momento astronomico che sancisce il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale. Il nome è naturalmente un omaggio alla possibilità di cogliere i frutti della terra sotto la luce della Luna, prima delle tradizionali gelate invernali.

La Luna Piena si verificherà precisamente alle 11:58 di venerdì 29 settembre, quando in Italia si troverà ancora al di sotto dell’orizzonte. Bisognerà attendere qualche ora prima di vederla spuntare nel cielo orientale. All’occhio umano, però, il disco lunare può apparire pieno anche molte ore prima e dopo il raggiungimento della fase di plenilunio, pertanto il cielo risulterà impreziosito dal bagliore della Superluna Piena per circa tre giorni, fino al 30 settembre. Naturalmente la sua luce è quella riflessa del Sole, trattandosi di un semplice satellite naturale che non produce reazioni nucleari come le stelle.