Prima Superluna dell’anno: ecco come vederla

di Rita Milione

E’ in arrivo la prima Superluna dell’anno: la Luna del Cervo, primo dei quattro appuntamenti del 2023 in cui la Luna piena si verifica quando il nostro satellite naturale è alla minima distanza dalla Terra. Appuntamento il 3 luglio alle 21:30: sarà quella la notte in cui alta nel cielo spiccherà la prima luna piena dell’estate 2023, una luna super brillante e con una meravigliosa sfumatura arancione.

Questo perché nell’emisfero Boreale, cioè il nostro, passerà molto vicina alla linea dell’orizzonte e la sua luce riflessa dovrà attraversare uno strato d’aria più spesso, proprio come accade a quella del Sole durante il tramonto. II punto massimo del plenilunio sarà attorno alle 00:39, ma il nostro satellite apparirà bellissimo a partire dal tramonto.

Cos’è una Superluna

Una superluna è la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L’effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna visto dalla Terra. È tuttavia poco probabile che la differenza appaia evidente a occhio nudo.

Ogni anno si verificano, di media, dalle quattro alle sei superlune. Qui di seguito le date delle più notevoli comprese fra il 1950 e il 2050: