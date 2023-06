POS, obbligo di accettare la carta esteso anche ai tabaccai

di Rita Milione

Obbligo di accettazione dei pagamenti con POS per sigarette e marche da bollo: il direttore delle Dogane, Roberto Alesse, ha revocato l’esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per i tabaccai relativamente alle transazioni su prodotti di monopolio. Alla fine è stato esteso anche ai tabacchi l’obbligo di POS, attualmente in vigore per tutte le tipologie di attività commerciale e professionale, eccetto che per i prodotti dei monopoli (tabacchi, francobolli e marche da bollo) per i quali era stata decisa una deroga.

“La revoca di una determina di cui i tabaccai hanno beneficiato ma che ha sempre destato qualche perplessità sebbene in linea con quanto richiesto dalla Federazione, amareggia ma non stupisce”, commenta la Federazione Italiana Tabaccai, aggiungendo “riteniamo che si siano fatti grandi passi avanti, in considerazione dei volumi transati e dell’ammontare delle commissioni”.

L’obbligo per tutti gli esercenti di accettare i pagamenti con carta di credito e bancomat era entrato in vigore il 30 giugno 2022 ed era stato introdotto dal governo Draghi per favorire i pagamenti tracciabili anche per importi di piccola entità. La decisione era stata presa per adempiere agli impegni presi con Bruxelles nell’ambito delle riforme previste dal Pnrr. È prevista una multa per coloro che rifiutano il pagamento in contanti: una sanzione fissa di 30 euro, più il 4% del valore della transazione. Un’obbligo che era stato immediatamente preso di mira dal governo Meloni, la prima bozza della Legge di Stabilità, infatti, prevedeva di alzare il limite minimo di obbligo di accettazione a trenta euro e poi a sessanta euro.