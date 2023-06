Squalo avvistato tra il porto di Salerno e Cetara

di Rita Milione

Attimi di paura nelle acque del Porto di Salerno, dove – come riporta Salerno Today – uno squalo è stato avvistato da alcuni diportisti all’interno del porto commerciale. Probabilmente, potrebbe trattarsi di una verdesca di grosse dimensioni: il cosiddetto “squalo azzurro” ma al momento non ci sono conferme. Lo squalo è stato avvistato anche a largo di Cetara.

Caratteristiche Squalo Verdesca

La verdesca, conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Predilige temperature più fredde e può migrare attraverso lunghe distanze, ad esempio dal New England al Sudamerica.