Luna Piena del Lupo: ecco quando vederla

di Rita Milione

Alle 18:54 di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, si verificherà il primo plenilunio del nuovo anno: la Luna Piena del Lupo. Il plenilunio è un momento astronomico esatto, ma il disco lunare appare pieno ai nostri occhi anche molte ore prima e dopo tale istante. Ciò significa che potremo godere della Luna Piena per tutta la notte e in parte anche la sera del giorno successivo. In tutto, come indicato dalla NASA, i “pleniluni” coinvolgono circa tre giorni.

Perché la Luna Piena di oggi si chiama “Luna Piena del Lupo”?

La Luna Piena di gennaio, come indicato, viene chiamata Luna Piena del Lupo poiché in passato si riteneva che i lupi ululassero di più proprio in inverno. Luna Piena del Lupo è solo uno dei tanti nomi che le tribù di nativi attribuivano a questo plenilunio, spesso associati proprio al gelo e alla neve tipici di questo periodo.

Il nome delle Lune

Gli Esbat sono rituali religiosi pagani e neopagani dedicati al principio femminile della divinità. Sono associati alle fasi lunari, per cui si festeggiano ogni 30 giorni, seguendo il ciclo lunare. Ogni tradizione festeggia un momento diverso del ciclo lunare.

Ci sono dodici o tredici lunazioni, durante un anno solare, e quindi dodici o tredici Esbat, che ogni anno cadono in date diverse. In alcune tradizioni, sono stati dati diversi nomi a seconda del mese in cui la luna piena cade:

Luna del lupo, gennaio; Luna del ghiaccio, febbraio; Luna del seme, marzo; Luna delle gemme, aprile; Luna del fiore, maggio; Luna del miele, giugno; Luna del raccolto, luglio; Luna del grano, agosto; Luna della vendemmia, settembre; Luna delle foglie, ottobre; Luna della neve, novembre; Luna fredda, dicembre.

La eventuale tredicesima luna, viene detta “Luna blu”, considerata da alcuni la più potente nell’arco di un anno solare; infatti è la seconda luna piena che si verifica all’interno di un mese, capita solo una volta ogni 3-5 anni.