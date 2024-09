M. S. Severino, rientro scolastico: al via i servizi di pre e post accoglienza degli alunni, trasporto e mensa

di Redazione ZON

Tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico nel comune di Mercato San Severino.

Il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Assunta Alfano dichiarano, infatti, che «Anche quest’anno abbiamo definito un Piano Scuola che consenta a famiglie ed alunni di poter esercitare un diritto allo studio corredato dei necessari servizi pubblici, con agevolazioni per le fasce più deboli e flessibilità per genitori lavoratori».

Tra questi, i servizi che sono stati già definiti e pronti a partire dal 12 settembre sono:

Il pre e post accoglienza scolastica degli alunni

Il trasporto pubblico

La mensa scolastica

Pre e post accoglienza

Il servizio, attivo anche quest’anno e svolto dagli operatori dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), è un prezioso aiuto per i genitori lavoratori nella cura e nella gestione dei figli più piccoli che frequentano la scuola primaria del I e del II Comprensivo.

La vigilanza e l’intrattenimento mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e mezz’ora dopo la conclusione consentirà a tante famiglie di poter gestire gli orari lavorativi con i tempi scolastici.

L’istanza per la fruizione del servizio va compilata e depositata presso la segreteria dell’istituzione scolastica che provvederà, a sua volta, a trasmetterlo all’Ufficio Scuola del Comune di Mercato S.Severino.

Trasporto

Il servizio, attivo dal 12 settembre, conferma le tratte degli anni precedenti con una novità introdotta su indirizzo dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche a cura di Assunta Alfano: l’istituzione di una nuova fermata in coincidenza del plesso scolastico di San Vincenzo dove sono nate due nuove sezioni nella Scuola Secondaria di I Grado.

L’accesso al trasporto scolastico è disciplinato dalla consueta procedura di accreditamento previa compilazione del ‘form’ dedicato presente sul sito web istituzionale e pagamento della quota contributiva annua.

Mensa

Ispirata ai princìpi alimentari della dieta mediterranea, il servizio di refezione scolastica vede come data d’inizio il 16 settembre. L’accesso al servizio prevede il primo accesso per la registrazione al portale ‘novaportal’ per l’iscrizione on-line, mentre per la successiva gestione del servizio sarà possibile farlo direttamente dall’app ‘scuola in tasca’ scaricabile negli store dei principali sistemi operativi IOS e Android.