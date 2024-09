MaBasta, il progetto del giovane Startupper Mirko Cazzato: un impegno concreto con il bullismo

di Angela De Angelis

A soli 22 anni, Mirko Cazzato ha trasformato la sua esperienza scolastica in un impegno concreto contro il bullismo, dando vita al movimento MaBasta (Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti). Fondato quando Mirko aveva appena 14 anni, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella prevenzione del bullismo attraverso iniziative peer-to-peer.

La missione di MaBasta

MaBasta si distingue per il suo approccio innovativo: il movimento è interamente guidato da studenti, con l’intento di educare e supportare gli adolescenti nella lotta contro il bullismo. Il progetto si basa su una serie di azioni concrete che mirano a creare ambienti scolastici più sicuri, inclusivi e liberi dalla violenza psicologica e fisica. Tra le iniziative promosse ci sono seminari nelle scuole, attività di formazione, e campagne sociali che mirano a scuotere le coscienze dei ragazzi, facendo leva sulla solidarietà e sul rispetto reciproco.

Il ruolo delle scuole e dei giovani

Uno degli aspetti chiave del progetto è il coinvolgimento attivo degli stessi studenti nella lotta contro il bullismo. Le scuole aderenti al progetto diventano veri e propri “presìdi anti-bullismo”, dove i ragazzi, formati dal team di MaBasta, intervengono per supportare e aiutare i loro coetanei in difficoltà. Questo approccio permette di affrontare il problema in modo più efficace, poiché agisce direttamente sul contesto sociale in cui il bullismo si manifesta.

I risultati e i riconoscimenti

Nel corso degli anni, MaBasta ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, diventando un esempio di come i giovani possano essere i veri protagonisti del cambiamento sociale. Mirko, grazie alla sua determinazione e al suo spirito imprenditoriale, è riuscito a coinvolgere migliaia di studenti in tutta Italia, portando il suo messaggio di inclusione e rispetto in numerose scuole.

L’Impatto sulle nuove generazioni

L’obiettivo di Mirko è chiaro: scuotere le coscienze dei giovani e offrire loro strumenti concreti per affrontare e prevenire il bullismo. Il progetto MaBasta rappresenta un faro di speranza per le nuove generazioni, dimostrando che il cambiamento è possibile quando ci si unisce per una causa comune. Grazie al suo impegno e alla sua visione, Mirko continua a ispirare giovani in tutta Italia, spingendoli a diventare protagonisti attivi nella costruzione di un futuro più equo e rispettoso per tutti.

Fonte: Startup Italia