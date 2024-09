“Villa in Festa”: Salerno celebra il Santo Patrono con laboratori, spettacoli e divertimento per i bambini

di Redazione ZON

In occasione della festa di San Matteo, patrono di Salerno, il Comune di Salerno in collaborazione con CNA Salerno organizza l’evento “Villa in Festa”, che si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre 2024. L’iniziativa risponde all’appello lanciato dal Santo Padre la scorsa primavera, dedicando una giornata ai diritti dell’infanzia.

La Villa Comunale di Salerno si trasformerà in un luogo di festa e creatività, con una serie di attività pensate per i più piccoli. Saranno presenti trampolieri, burattini, giocolieri e intrattenimenti come la baby dance. Ma il cuore dell’evento sarà costituito dai laboratori di artigianato e le attività creative, tra cui disegno e riciclart, per stimolare la manualità e l’immaginazione dei bambini.

Programma

21 settembre 2024 – Sabato

Ore 10:30 – 12:30

Presentazione dell’iniziativa

“Pensieri e parole dei bimbi”

Laboratori Artigianali

Lavorazione gioielli e gemmologia con Luigi Truono de Il Turchese

Cake design e pasticceria con Janet Gomez di Global Food

“La fabbrica delle meraviglie” con Giuseppe Guarino

Disegno con Cooperative Sociali (brainstorming)

Lavorazione della lavanda con Leonardo Mancieri

Spettacoli – Mattina

Teatro Nazionale dei burattini con spettacoli dal vivo, a cura di Mauro Apicella

Spettacolo di bolle con “Signorina Bolla” e Sibyllae Show

Pomeriggio

Pomeriggio libero per onorare la processione del Santo Patrono

22 settembre 2024 – Domenica

Mattina ore 10:30 – 12:30

Laboratori Artigianali

Pelletteria con Gianluca Petrosino de La Botteguccia

Pasta fresca con Carmen Turturiello

“La fabbrica delle meraviglie” con Giuseppe Guarino

“Restyling Fashion” (laboratorio sartoriale) con Pina Pascente

Lavorazione di ceramica con Ugo Massimino di Ceramica Massimino

Pomeriggio ore 17:00 – 21:00

Laboratori Artigianali

Lavorazione gioielli e gemmologia con Luigi Truono de Il Turchese

Disegno con Cooperative Sociali (brainstorming)

Bottega d’arte itinerante

Lavorazione di ceramica con Silvana Caputo della Scuola di Ceramica Vietrese

“Restyling Fashion” con Pina Pascente

Riciclo con l’Associazione Ricicl-Art

Spettacoli

Teatro Nazionale dei burattini e spettacoli dal vivo, a cura di Mauro Apicella

Giocoleria con Sibyllae Show

Dalle ore 18:30 alle 21:30: Baby dance con DJ Marco Montefusco

Questo appuntamento, oltre a celebrare il Santo Patrono, sarà un’occasione per sensibilizzare le famiglie sui diritti dei bambini e sull’importanza della creatività come strumento di crescita. “Villa in Festa” rappresenta un’iniziativa volta a unire la comunità, offrendo momenti di divertimento e apprendimento in un contesto di festa e condivisione.

Non mancheranno momenti di spettacolo e sorprese per tutti i partecipanti, che potranno vivere due giornate all’insegna del divertimento e della partecipazione attiva. Un evento che, attraverso il gioco e l’arte, rafforza il legame tra tradizione, cultura e l’importanza dell’infanzia nella nostra società.