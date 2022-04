Mascherine e Green Pass, le regole dal 1 maggio

Cambiano le regole delle misure di prevenzione contro il Covid-19 e anche le disposizioni per il green pass, tuttavia il Governo ha stabilito che l’uso della mascherina sarà obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici, nei locali al chiuso, per entrare a teatro, a cinema, nei palazzetti (non allo stadio) e per fare visita ad un parente in ospedale o in una residenza per anziani. L’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza durerà almeno fino al 15 giugno.

Si può invece accantonare il Green Pass che non sarà più richiesto per entrare nei luoghi al chiuso, questo vale sia per quello base che per quello “super”. Dunque si potrà accedere liberamente a cinema, teatri, musei e anche a concerti e allo stadio senza dover mostrare il certificato di avvenuta vaccinazione. Il Green Pass non sarà nemmeno richiesto per concorsi pubblici, frequentare palestre, piscine, mense e per partecipare a feste e cerimonie. Per i lavoratori pubblici e privati non è stato prorogato l’obbligo di mostrare l’attestato di avvenuta vaccinazione, anche per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni nonostante l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al 15 giugno.

L’obbligo di mascherina invece decade a partire dal 1 maggio per tutti i negozi, ristoranti e bar. Ma anche per uffici pubblici, banche, uffici postali, musei e biblioteche, palestre. Nonchè dall’estetista, parrucchiere e dal barbiere.