Thiem e Zverev sono i primi semifinalisti del Masters 1000 di Madrid. Il tedesco elimina in due set Nadal, stasera tocca a Berrettini

Giornata di quarti di finale a Madrid, dove si gioca il 3° Masters 1000 della stagione, dopo quelli di Miami e Montecarlo. Dopo le sconfitte di Rublev e Tsitsipas nella giornata di ieri, oggi cade un altro pretendente al titolo, ovvero Rafa Nadal. Lo spagnolo, che a Barcellona sembrava aver ritrovato la condizione fisica, è stato eliminato in due set da Zverev, giocando forse la partita più brutta degli ultimi cinque anni.

Per l’idolo di casa si tratta della seconda sconfitta su terra rossa negli ultimi tre tornei giocato. A Montecarlo qualche settimana fa aveva perso in modo simile con Rublev. Zverev invece ritrova il suo tennis dopo due mesi di buio ed approda in semifinale, dove affronterà Thiem, già battuto proprio a Madrid nella finale del 2018.

L’austriaco, tornato in campo dopo tre mesi di stop, conquista subito la semifinale battendo in tre set lottati Isner, che nei due giorni precedenti aveva eliminato Bautista e Rublev. In serata le altre due semifinali, che vedranno affrontarsi Ruud e Bublik e Berrettini contro Garin. Nessuno dei quattro ha ancora raggiunto una finale in un Masters 1000, ma tra i quattro il norvegese sembra quello più accreditato per giungere all’ultimo atto.

Grandi speranze però per Berrettini, vincitore a Belgrado due settimane fa. In caso di vittoria contro Garin stasera, l’azzurro scavalcherebbe Schwartzman al 9° posto della classifica.