Maiori, lanciata la campagna estiva per il riciclo del vetro: residenti e turisti formati per una Costa d’Amalfi più sostenibile

di Redazione ZON

Maiori avvia una nuova campagna di sensibilizzazione per informare e responsabilizzare non solo i residenti, ma anche i visitatori, affinché la loro presenza in Costa d’Amalfi sia il più possibile sostenibile.

Il Comune, tramite la Miramare Service S.R.L., che gestisce il ciclo di raccolta e conferimento dei rifiuti, ha aderito alla campagna nazionale di CoReVe “Le Vacanze di Pietro”. L’iniziativa ricorda che il riciclo del vetro non si ferma nemmeno in estate e che ogni bottiglia riciclata è una risorsa preziosa per l’ambiente.

Protagonista della campagna è Pietro il Vetro, una bottiglia “fortunata” perché riciclata correttamente, che oggi vive nuove avventure in giro per l’Italia.

Perché una campagna bilingue

La comunicazione, in italiano e inglese, punta a sensibilizzare tutti: la sostenibilità ambientale dipende sia dalla qualità dei servizi pubblici, sia dal modo in cui residenti e turisti vivono il territorio.

L’obiettivo è creare un circuito virtuoso di collaborazione tra cittadini, visitatori e servizi pubblici, partendo dalla gestione dei rifiuti fin dal momento della produzione e del conferimento.

Diffondere buone pratiche di raccolta differenziata del vetro è fondamentale soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, quando cresce la produzione di rifiuti e contenitori in vetro.

Materiali e distribuzione

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti in strutture ricettive, infopoint turistici e attività commerciali locandine, materiali informativi e una cartolina illustrata raffigurante “Pietro” sdraiato su una sdraio in riva al mare.

Il messaggio è chiaro: il vetro va conferito correttamente, senza tappi e sacchetti, pulito e privo di residui, evitando i cosiddetti “falsi amici” come ceramica, porcellana, cristallo e pirex.

Attività sul territorio

La campagna è stata accompagnata da azioni promozionali e iniziative locali per rafforzare comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, proteggendo l’ambiente e valorizzando Maiori come destinazione attenta e responsabile.

Tra queste, un momento ludico-formativo con i bambini dell’associazione Animation Teresa Criscuolo, che hanno incontrato l’assessore alle politiche sociali, solidali e per la famiglia Gisella Tenebre. Attraverso gioco e formazione, anche i più piccoli sono diventati ambasciatori del riciclo del vetro nelle proprie case.

Dichiarazioni

Antonio Capone, sindaco di Maiori: «In estate occorre una maggiore attenzione alla raccolta differenziata. L’aumento della popolazione transitoria porta inevitabilmente a un incremento dei rifiuti prodotti. Coinvolgere e responsabilizzare anche i turisti significa rendere la loro permanenza sostenibile e rispettosa del territorio».

Carmine La Mura, amministratore unico di Miramare Service S.R.L.: «È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla raccolta differenziata. Il nostro impegno, insieme ai Comuni soci, è garantire servizi efficaci e sensibilizzare sul valore di ogni gesto responsabile. Con questa campagna si rafforza la collaborazione con CoReVe, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in vetro».