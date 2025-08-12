12 Agosto 2025 - 11:16
Salerno, detenzione e porto illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo
L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola, sprovvista di numero di matricola, e 17 cartucce
In data 10 agosto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, in quanto, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, lo stesso, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 38 Special marca Smith & Wesson, sprovvista di numero di matricola e 17 cartucce stesso calibro.