Salerno, detenzione e porto illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

In data 10 agosto, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, in quanto, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, lo stesso, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 38 Special marca Smith & Wesson, sprovvista di numero di matricola e 17 cartucce stesso calibro.