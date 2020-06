Judy Craymer, produttrice del film “Mamma mia!” ha confermato che è in lavorazione un terzo film dopo quelli del 2008 e del 2018

È inarrestabile il fenomeno cinematografico “Mamma Mia!“. Dopo il travolgente successo del primo film del 2008, adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, è stato seguito da un sequel dopo 10 anni.

A distanza da due anni da “Mamma Mia! Ci risiamo” la domanda è: ci potrebbe essere un terzo film? La risposta è sì, infatti durante un’intervista rilasciata a The Daily Mail, la co-creatrice e produttrice di entrambi i film, Judy Craymer, ha dichiarato che già in questo periodo sarebbe dovuta stare dietro al nuovo film però a causa del Coronavirus è stato tutto messo in cantiere. “Penso comunque che un giorno ci sarà un altro film perché alla fine dovrebbe diventare una trilogia. So che Universal vorrebbe che lo facessi.”

È solo questione di tempo, dunque, prima che Mamma Mia! 3 diventi realtà. Riusciranno a bissare il successo dei primi due film? Vi ricordiamo che il secondo film ha incassato in tutto il mondo 480 milioni di dollari. Ci sarà l’intero cast oppure perderemo qualche elemento? Non ci resta che aspettare nuove dichiarazioni da parte dell’Universal o ancora una volta da Judy Craymer.

