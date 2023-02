Manchester City indagato: rischia l’esclusione dalla Premier

Questa non ci voleva davvero per il Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola potrebbe addirittura rischiare l’esclusione dalla Premier League. Stando a quanto raccontato nelle scorse ore, sotto la lente d’ingrandimento ci sono finite oltre 100 operazioni di mercato portate avanti dal club inglese, che ne avrebbero di fatto alterato il bilancio e consentito di mettere su una squadra di campioni assoluti.

È un vero e proprio uragano, quello che ha colpito il Manchester City. Stando alla nota riportata sul sito della Premier League, i Cityzens “richiedevano la fornitura da parte di un club membro, nella massima buona fede, di accurate informazioni che fornissero una rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (inclusi i ricavi da sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi“.

Non si è fatta attendere la difesa del club allenato da Pep Guardiola, che in un comunicato ufficiale ha chiarito la sua posizione in merito alla vicenda. Il City si dice “sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni delle regole della Premier League, soprattutto dato l’ampio impegno e la grande quantità di materiali dettagliati consegnata alla Lega”. Il club inglese “accoglie con favore la revisione della vicenda da parte di una commissione indipendente che potrà considerare in modo imparziale il nostro dossier con le prove inconfutabili esistenti a sostegno della nostra posizione. Ecco perché non vediamo l’ora che questa questione venga messa a tacere una volta per tutte”.