Piazza della Libertà: operaio cade da un’ impalcatura, trasportato in ospedale

Questa mattina, presso Piazza della Libertà, un operaio è precipitato da un’impalcatura mentre lavorava, facendo un volo di due metri. L’uomo, che lavorava nel cantiere locale, è precipitato da un’altezza di due metri, riportando vari traumi su tutto il corpo. Sul posto, sono prontamente accorsi i servizi sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

La tragedia è avvenuta precisamente nel sottopiazza del nuovo complesso di piazza della libertà, a Salerno. I sanitari hanno trasportato in codice rosso l’uomo all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è stato tempestivamente preso in cura dai medici. Il personale medico ha garantito che l’uomo non si trova in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, che ricostruiranno le sequenze anche grazie all’impiego delle nuove telecamere inserite nel complesso.