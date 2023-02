Lazio, Zaccagni alla prima da ex: “Conosciamo il Verona”

Verona-Lazio non è mai una partita come un’altra. Le due squadre sanno giocare a calcio e, al top della condizione, possono mettere in difficoltà chiunque. Lo sa bene Mattia Zaccagni, ormai stella dei biancocesesti, che si prepara alla prima da ex mettendo in guardia i compagni: “Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione.“

Uno sguardo alla classifica

“Dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Conosciamo il Verona. Sappiamo che riesce a mettere in difficoltà ogni avversario, per questo sarà una partita dura. Loro sono una squadra in salute, quindi sarà un confronto ancor più complicato”.

Immobile o Felipe Anderson?

“Immobile è un calciatore che ci dà profondità, è un killer d’area. Felipe è un falso nove, si abbassa, viene a giocare e riusciamo a sfruttare gli spazi in verticale con gli altri due esterni. Sono due calciatori diversi”

E la nazionale?

“La Nazionale è sempre stato un mio pallino in testa: è il sogno di tutti i bambini, ma penso solo a far bene con la Lazio, poi il resto arriverà di conseguenza”