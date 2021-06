L’ex meteora rossonera pronta a sbarcare a Manchester, sponda City. Per André Silva sarebbe il momento del riscatto

Passato in Germania, a giocare per l’Eintracht Francoforte in Bundesliga, André Silva pare essere rinato. Infatti dal suo approdo nel campionato teutonico, in 71 partite ha segnato la bellezza di 45 gol. Numeri importanti, che certificano la qualità del portoghese, bollato troppo presto come una meteora per i milanisti.

Ed ora, dopo due anni all’Eintracht, un’altra big pare iniziare ad interessarsi al 25 enne di Baguim do Monte. Secondo Bild, sembra che il Manchester City abbia pensato proprio a lui per riempire il buco lasciato da un certo Sergio Aguero. Lo stesso Pep Guardiola avrebbe già contatto l’agente del giocatore, Jorge Mendes, per discutere la fattibilità dell’affare. Sicuramente la base d’asta per il club tedesco partirà dai 40 mln, cifra alla portata dei citizen come dimostrato ormai da tempo.

Dopo la vittoria in Premier e la finale di Champions League persa contro il Chelsea, il City proverà a riconfermarsi ad altissimi livelli sia in patria che fuori. Per questo motivo, cercare di rimpiazzare un giocatore come il Kun nello spogliatoio del Manchester rappresenterà la sfida più importante della prossima stagione. Riuscirà André Silva ad essere all’altezza di ciò? Per i tifosi inglesi si spera che il portoghese dimostri la stessa continuità vista in Bundesliga, e non quella mostrata al Milan.