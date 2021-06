Emma torna sul palco dell’Arena di Verona in un Live esclusivo il 6 e il 7 giugno. Dopo oltre un anno d’attesa la cantante festeggia con il suo pubblico i primi 10 anni di carriera. Ecco la scaletta

La musica di Emma riparte dall’Arena di Verona con un concerto esclusivo. La cantante salentina infatti, il 6 e il 7 giugno terrà un Live per celebrare i suoi primi 10 anni carriera. Il grande show del 6 giugno sarà inoltre disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma ITsART.

Come vedere il concerto in streaming

Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK, quindi potranno godere dell’evento anche i fan all’estero. Emma accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale, di oltre 2 ore, riproponendo i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio.

Dalle ballad come Amami e Mi parli piano, alle più energiche come La mia città e Cercavo Amore. L’artista delizierà il suo pubblico anche con emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”. Uno spettacolo da non perdere insomma.

Il nuovo singolo

Le sorprese non finiscono qui, infatti da domani, venerdì 4 giugno, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Che sogno incredibile. Il nuovo singolo di Emma che vede la collaborazione di Loredana Bertè e anticipa il progetto “Best of ME”, in uscita il prossimo 25 giugno.

Ecco la scaletta del Live all’Arena di Verona

1. Intro

2. “Con Le Nuvole” (da “A me piace così”, 2010)

3. MEDLEY

“Davvero” (da “Oltre”, 2010)

“Meravigliosa” (da “Oltre”, 2010)

“Cullami” (da “A me piace così – Special Edition, 2010)

4. “Calore” (da “Oltre”, 2010)

5. “Sarò Libera” (da “Sarò Libera”, 2011)

6. “Non è L’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2011)

7. “Cercavo Amore” (da “Sarò Libera”, 2011)

8. “L’amore non mi Basta” (da “Schiena”, 2013)

9. “Dimentico Tutto” (da “Schiena”, 2013)

10. MEDLEY

“Schiena” (da “Schiena”, 2013)

“Resta ancora un po’” (da “E Live”, 2014)

“Trattengo il fiato” (da “Schiena”, 2013)

“In ogni angolo di me” (da “Schiena”, 2013)

11. “La mia Città” (da “Schiena”, 2013)

12. “Amami” (da “Schiena”, 2013)

13. “Occhi Profondi” (da “Adesso”, 2015)

14. “Il paradiso non Esiste” (da “Adesso”, 2015)

15. “Mi parli piano” (da “Essere qui”, 2018)

16. MEDLEY

“L’isola” (da “Essere qui”, 2018)

“Effetto Domino” (da “Essere qui”, 2018)

17. MEDLEY

“Basti solo tu” (da “Fortuna”, 2019)

“Corri” (da “Fortuna”, 2019)

“Alibi” (da “Fortuna”, 2019)

18. “Luci Blu” (da “Fortuna”, 2019)

19. “Pezzo di Cuore” (da “Best of ME”, 2021)

(insieme ad Alessandra Amoroso)

20. “Stupida Allegria” (da “Fortuna”, 2019)

21. “Quando l’amore finisce” (da “Fortuna”, 2019)

22. “Che sogno incredibile” (da “Best of ME”, 2021)

(insieme a Loredana Bertè)

23. “Io sono Bella” (da “Fortuna”, 2019)

24. “Latina” (da “Fortuna”, 2019)

25. “Fortuna” (da “Fortuna”, 2019)